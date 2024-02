Iflytek-Anleger wird’s freuen!

In den letzten zwei Wochen wurde Iflytek von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut". Die Messung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iflytek liegt bei 423,37, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Durchschnittsbranche "Software" liegt der Wert auf ähnlichem Niveau. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".

Bei Iflytek konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme festgestellt. Insgesamt erhält Iflytek daher eine "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Iflytek führt zu einer Einstufung "Gut" mit einem Wert von 21,49. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 41,67 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Gut".