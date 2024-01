Iflytek Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "FS Bancorp, Inc.":

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An drei Tagen wurde positiv über das Unternehmen diskutiert, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Vor allem in Bezug auf das Unternehmen Iflytek wurden verstärkt negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Iflytek-Aktie derzeit überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 82,73. Auf Basis des RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, wird die Situation als neutral eingestuft, mit einem RSI-Wert von 65. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite für die Iflytek-Aktie beträgt derzeit 0,19 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,63 Prozent liegt. Deshalb erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur "Software"-Branche hat die Iflytek-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 42,82 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +27,77 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor hat die Aktie eine Überperformance von 29,72 Prozent erreicht. Somit wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.