Iflytek Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die aktuelle Dividendenpolitik von Iflytek wird von unseren Analysten neutral bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -0,42 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Iflytek interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, da der gleitende Durchschnittskurs auf Basis des GD200 bei 56,59 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 45,05 CNH um -20,39 Prozent darüber liegt. Auch der GD50 ergibt eine negative Abweichung von -5,26 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich konnte Iflytek in den letzten 12 Monaten eine Performance von 42,82 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche nur um 18,89 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,93 Prozent. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag Iflytek mit 29,61 Prozent über dem Durchschnittswert von 13,21 Prozent. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.