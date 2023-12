Iflytek Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die aktuelle Dividendenrendite der Iflytek-Aktie beträgt 0,19 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,6 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Iflytek-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (53) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (54,52) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz rund um Iflytek gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild neutral bewertet, während die erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Iflytek-Aktie um mehr als 30 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, in der die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten bei 18,82 Prozent lag, übertrifft Iflytek mit 23,99 Prozent deutlich. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.