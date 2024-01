Iflytek Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Iflytek in den letzten 12 Monaten eine Performance von 42,82 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 17,24 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +25,58 Prozent für Iflytek entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 13,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Iflytek um 28,83 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Iflytek ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bei Iflytek festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Iflytek daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Iflytek-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 56,45 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (40,94 CNH) liegt deutlich darunter, mit einer Abweichung von -27,48 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (46,88 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,67 Prozent Abweichung). Die Iflytek-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Iflytek veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen besonders mit den negativen Themen rund um Iflytek. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.