Iflytek Aktie: Grund zur Sorge?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iflytek liegt bei 423,37 und entspricht damit in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf, was bedeutet, dass die Aktie von Iflytek auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Iflytek in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer guten Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führt. Allerdings wurde auch festgestellt, dass über Iflytek weniger diskutiert wurde als normal und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Iflytek als neutral eingestuft wird. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage ergaben eine neutrale Einstufung.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung in den sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer negativen Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung führt. Somit muss Iflytek als schlecht eingestuft werden.