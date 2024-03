Idun Industrier AB Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI bei 14,71, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 40,15, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für Idun Industrier.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Idun Industrier. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 177,39 SEK, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 172,46 SEK liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält Idun Industrier eine "Neutral"-Bewertung für den längerfristigen Durchschnitt und eine "Gut"-Bewertung für den kurzfristigen Durchschnitt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.