Idun Industrier AB Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Idun Industrier heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Idun Industrier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auf dieser Basis ist Idun Industrier ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 45,27), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Idun Industrier im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Idun Industrier. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen zur Aktie. Für die Bewertung wurden dabei sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Idun Industrier zeigte bei dieser Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Idun Industrier-Aktie ein Durchschnitt von 189,2 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 167,5 SEK (-11,47 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 167,49 SEK, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,01 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Idun Industrier daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.