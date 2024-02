Idox Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Softwareanbieter Idox schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 12,53 Prozentpunkte (0,75 % gegenüber 13,28 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Idox mit einem aktuellen Wert von 50,47 Prozent 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 95. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Idox weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 62,79 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Performance von Idox in den letzten 12 Monaten betrug 5,23 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -4,36 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,58 Prozent im Branchenvergleich für Idox. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Idox um 12,37 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.