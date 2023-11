Idorsia Quartalsbericht in 88 Tagen: Prognose und mögliche Aktienentwicklung

Nur noch 88 Tage, dann steht die Veröffentlichung der Quartalsbilanz für das 4. Quartal des Schweizer Unternehmens Idorsia an. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Und wie hat sich die Idorsia Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Idorsia Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 478,84 Mio. EUR und wird in 88 Tagen vor Börseneröffnung ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis.

Analysten gehen momentan davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Im 4. Quartal 2022 erzielte Idorsia einen Umsatz von 56,14 Mio. EUR, während jetzt mit einem Rückgang um -13,87 Prozent auf 48,36 Mio. EUR gerechnet wird. Auch der bisherige Verlust soll voraussichtlich um +14,80% sinken und bei -174,29 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen der Analysten eher pessimistisch: Der Umsatz soll um -13,87 Prozent fallen und der Gewinn um +14,80 Prozent auf -754,92 Mio. EUR zurückgehen – allerdings handelt es sich hierbei lediglich um Schätzungen.

Was sagen die Experten zur aktuellen Situation? Der Kurs der Idorsia Aktie verzeichnete in den letzten 30 Tagen bereits eine Veränderung von +39,20%. Wie wird sich der Kurs in Zukunft entwickeln?

Gemäß den Analystenprognosen soll die Aktie in 12 Monaten einen Wert von 8,81 EUR erreichen – das wäre ein Gewinn von +215,85% auf Basis des aktuellen Kurses. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, können also laut Expertenmeinungen mit einem beachtlichen Gewinn von +215,85% innerhalb eines Jahres rechnen.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark negativen Kurstrend bei Idorsia und der gleitende Durchschnitt von 50 Tagen bietet keine Unterstützung.

Es bleibt spannend zu sehen, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich präsentieren werden und ob die Prognosen der Analysten eintreffen. Aktionäre sollten dies im Hinterkopf behalten und ihre Entscheidungen gut abwägen. Letztendlich liegt es an jedem Einzelnen selbst zu entscheiden, ob eine Investition in Idorsia lohnenswert ist oder nicht.

