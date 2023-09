Idorsia Ltd Quartalszahlen: Prognostizierter Umsatzsprung und sinkender Verlust erwartet

In weniger als einem Monat wird das Unternehmen Idorsia Ltd mit Hauptsitz in Allschwil, Schweiz seine Quartalsberichterstattung für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Idorsia Ltd Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,10 Mrd. EUR ist die Idorsia Ltd Aktie bei vielen Investoren im Fokus. Die Quartalszahlen werden vor Börseneröffnung bekannt gegeben und sowohl Anleger als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse prognostizieren Experten derzeit einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Idorsia Ltd einen Umsatz von 21,65 Mio. EUR, während nun mit einem Sprung um +12,90 Prozent auf 32,91 Mio. EUR...