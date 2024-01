Idorsia Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die technische Analyse der Idorsia-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 5,56 CHF lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag fiel mit 2,114 CHF um 61,98 Prozent niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (1,98 CHF) über dem gleitenden Durchschnitt (+6,77 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Idorsia-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 43,79 im neutralen Bereich, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Idorsia-Aktie resultiert.

In Bezug auf die Dividende schüttet Idorsia im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,29 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Idorsia-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -84,35 Prozent erzielt hat, was 87,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich Biotechnologie beträgt die mittlere jährliche Rendite 3,01 Prozent, und Idorsia liegt aktuell 87,36 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.