Idorsia Aktie: Viel Lärm um nichts?

Idorsia hat in den letzten zwei Wochen viel Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erhalten. Die Diskussionen um das Unternehmen waren größtenteils positiv, allerdings gab es auch negative Meinungen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die meisten Themen jedoch wieder positiv. Basierend auf dieser Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung. Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität rund um Idorsia. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch kaum geändert, weshalb die Einschätzung hier neutral ist. Insgesamt wird Idorsia daher als "Gut"-Wert bewertet.

Die Dividende von Idorsia liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie (2,19 %) als niedrig bewertet wird. Die Differenz von 2,19 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Idorsia liegt bei 81, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (85,64) bestätigt dies. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Idorsia.