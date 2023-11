Idorsia Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Branchenvergleich Aktienkurs: Im letzten Jahr verzeichnete die Aktie von Idorsia eine Rendite von -84,93 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Idorsia um 91,12 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,19 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Biotechnologie-Branche beträgt 10,96 Prozent, und Idorsia liegt aktuell um 95,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dazu wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl über die letzten 50 als auch 200 Handelstage. Für die Idorsia-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt 6,58 CHF, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,652 CHF liegt (eine Abweichung von -74,89 Prozent). Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 2,09 CHF unter dem letzten Schlusskurs (-20,96 Prozent). Basierend auf diesen Indikatoren erhält die Idorsia-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit betrachtet. Der 7-Tage-RSI für Idorsia liegt bei 95,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Idorsia weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Dividende: Im Vergleich zum Durchschnitt der Biotechnologie-Branche weist Idorsia eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,28 Prozentpunkte niedriger ist als der branchenübliche Durchschnitt von 2,28 %. Diese niedrigere Rendite führt dazu, dass die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.