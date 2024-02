Idorsia Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Idorsia-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 52,25, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse zeigt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 4,12 CHF für den Schlusskurs der Idorsia-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs von 1,443 CHF liegt deutlich darunter und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich eine Abweichung von -17,07 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Idorsia beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,23 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.