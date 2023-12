Idle Lifestyle Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Generative Ai-Aktie wird von Experten aus charttechnischer Sicht negativ bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,62 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,255 CAD liegt, was einer Abweichung von -58,87 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,34 CAD über dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von -25 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 56 und der RSI der letzten 25 Tage bei 60,22, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist jedoch überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich zunehmend verschlechtert und das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Insgesamt erhält die Generative Ai-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also eine negative Tendenz in Bezug auf die charttechnische Analyse und das Sentiment der Anleger, während der RSI neutral bewertet wird. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.