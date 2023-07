Idexx Laboratories - Warum das Kursziel bei 510,53 EUR liegt

Die Aktie von Idexx Laboratories zeigt nach Ansicht von Analysten eine falsche Bewertung. Das wahre Kursziel liegt bei +12,38% oberhalb des aktuellen Preises.

• Am 07.07.2023 stieg der Wert um +1,38%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 510,53 EUR

• Guru-Rating von Idexx Laboratories erhöht sich auf 3,67 aus dem vorherigen Stand von 3,67

Am gestrigen Tag konnte die Idexx Laboratories-Aktie am Finanzmarkt ein Wachstum von +1,38% verzeichnen. Damit ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage – also eine vollständige Woche – ein Ergebnis von -0,84%. Der Markt scheint gegenwärtig relativ ausgeglichen zu sein.

Obwohl einige Experten diese Entwicklung erwartet haben dürften ist die Stimmung klar positiv:

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Idexx Laboratories lautet gegenwärtig auf 510,53 EUR. Wenn sie recht haben...