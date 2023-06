Idexx Laboratories: Potenzial von +21,14% - Kursziel bei 522,96 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Idexx Laboratories am Finanzmarkt betrug +0,54%. Jedoch ist die Stimmung insgesamt pessimistisch und die vergangene Handelswoche schloss mit einem Minus von -1,67%. Die Bankanalysten sind jedoch optimistischer gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 522,96 EUR.

Das bedeutet ein mögliches Potenzial für Investoren in Höhe von +21,14%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Kursentwicklung. Derzeit empfehlen zwei Experten den Kauf der Aktie und fünf weitere bewerten sie als “Kauf”. Vier Analysten halten sich neutral und eine Person sieht einen Verkauf als sinnvoll an. Insgesamt sind also noch +58,33% der Meinung, dass ein Investment lohnenswert ist.

Zudem hat das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” seine Position beibehalten und steht...