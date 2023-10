Idexx Laboratories: Potenzial für Anstieg um 31,65% - Kursziel von 544,12 EUR

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Idexx Laboratories am Finanzmarkt um +0,07% zu. In den letzten fünf Handelstagen blieb der Trend jedoch neutral bei einem minimalen Anstieg von +0,01%.

Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für Idexx Laboratories liegt bei 544,12 EUR und bietet damit ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +31,65%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Entwicklung.

Aktuell sehen 1 Experte(n) die Aktie als starken Kauf an und sechs weitere bewerten sie positiv mit “Kaufen”. Die Bewertung “Halten” vergeben fünf Experten während nur einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,46.