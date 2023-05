Idexx Laboratories: Mittelfristiges Kursziel von 521,39 EUR

Die Aktie von Idexx Laboratories hat gestern am Finanzmarkt ein Minus von -0,79% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich eine negative Entwicklung von -0,21%. Trotzdem sind die Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +21,00% bei einem Kursziel von 521,39 EUR bietet.

• Am 31.05.2023 betrug der Kursverlust -0,79%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 521,39 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,67 bestehen

Zwei Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und fünf weitere empfehlen sie als Kauf. Vier Experten bewerten sie als “halten”, während nur ein Analyst einen Verkauf empfiehlt. Damit sind immerhin noch +58,33% der Experten optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bekräftigt diese positive...