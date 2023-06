Idexx Laboratories: Mittelfristiges Kurspotenzial von 520,05 EUR

Die Aktie von Idexx Laboratories verzeichnete am gestrigen Handelstag ein Minus von 0,25%, was in den vergangenen fünf Tagen zu einem Gesamtverlust von 0,05% führte. Der Markt scheint derzeit neutral eingestellt zu sein.

Ein mittelfristiges Kursziel für Idexx Laboratories liegt bei 520,05 EUR. Wenn die Analysten Recht behalten und das Ziel erreicht wird, ergibt sich ein Kurspotenzial von +19,41%.

2 Analysten betrachten die Aktie als starken Kauf und weitere 5 bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Die Bewertung “halten” wurde durch 4 Experten abgegeben und nur eine Empfehlung lautet auf Verkauf. Insgesamt sind +58,33% der Analysten noch positiv gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt konstant bei 3,67.