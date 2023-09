Idexx Laboratories: Kursziel von 544,93 EUR laut Bankanalysten

Die Aktie von Idexx Laboratories verzeichnete am 26. September 2023 einen Rückgang um -1,10%. In der vergangenen Woche lag das Minus bei insgesamt -5,04%, was auf die Pessimismus des Marktes hindeuten könnte. Trotzdem haben Bankanalysten eine positive Prognose für Idexx Laboratories.

• Das wahre Kursziel liegt bei +33,13% vom aktuellen Kurs entfernt

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,46

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt durchschnittlich bei 544,93 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +33,13%. Jedoch sind nicht alle Analysten dieser Meinung. Ein starker Kauf wird lediglich von einem Experten befürwortet und 6 Analysten empfehlen den Kauf mit optimistischer Vorsicht. Bei fünf Experten steht die Empfehlung “halten” im Raum und ein Experte rät zum sofortigen Verkauf.

Der Anteil an optimistischen...