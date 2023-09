Idexx Laboratories: Kursziel von 540,67 EUR als mittelfristiges Ziel

Der Aktienkurs von Idexx Laboratories zeigt sich laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 540,67 EUR mit einem potentiellen Kurspotenzial von +31,68%.

• Idexx Laboratories: Am 25.09.2023 mit +0,34%

• Guru-Rating von Idexx Laboratories bleibt das selbe mit 3,46

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +53,85%

In den vergangenen fünf Handelstagen sank der Aktienkurs um -4,42%, was auf eine pessimistische Grundhaltung am Markt hinweisen könnte.

Laut Experteneinschätzung wird Idexx Laboratories jedoch unterschätzt und Investoren könnten langfristig profitieren. Die Meinungen bezüglich des Kaufs oder Verkaufs der Aktie sind geteilt: Ein Experte empfiehlt einen sofortigen Verkauf; sechs Experten sehen in dem Unternehmen jedoch ein gutes Investmentpotential und raten zum...