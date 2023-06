Idexx Laboratories: Experten prognostizieren Kursanstieg um +24,13% auf 520,55 EUR

Die Aktie von Idexx Laboratories hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Performance von -3,10% verzeichnet. Am gestrigen Tag betrug der Abschlag -0,47%. Dies könnte als Indikator für die momentan pessimistische Stimmung am Markt gesehen werden.

Allerdings ist das Kurspotenzial der Aktie nach Einschätzung von Analysten bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 520,55 EUR und impliziert einen möglichen Zuwachs um +24,13%. Dabei handelt es sich durchaus um eine konservative Prognose im Vergleich zu einigen bullishen Empfehlungen.

Insgesamt haben sich zwei Analysten positiv geäußert und stufen die Aktie als stark kaufenswert ein. Fünf weitere Experten empfehlen ebenfalls zum Kauf mit einer optimistischen aber realistischen Haltung. Vier Analysten halten die Werte weiterhin und nur...