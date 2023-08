Idexx Laboratories: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +11,03%

Die Aktie von Idexx Laboratories hat in den vergangenen fünf Handelstagen deutlich an Wert verloren und sank gestern um weitere -0,73%. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch. Allerdings sind sich die meisten Bankanalysten einig darüber, dass Idexx Laboratories aktuell nicht richtig bewertet wird und das Kursziel bei 507,84 EUR liegt.

Das bedeutet ein mittelfristiges Potenzial von +11,03%, falls die Analysteneinschätzungen zutreffen. Allerdings gibt es auch Experten, die nicht so optimistisch sind und nur eine neutrale Bewertung (“halten”) geben oder sogar zum Verkauf raten. Insgesamt sind aber immerhin noch +58,33% der Analysten positiv gestimmt.

Zusätzlich wurde das Guru-Rating aufgrund der aktuellen Entwicklung angepasst und beträgt nun 3,67 nach zuvor ebenfalls 3,67.