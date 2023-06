Idexx Laboratories: Analysten sehen Kursziel bei 520,55 EUR

Die Aktie von Idexx Laboratories hat in den vergangenen fünf Handelstagen -3,10% an Wert verloren. Am gestrigen Tag fiel der Kurs um -0,47%. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: Das wahre Kurspotenzial liegt bei 520,55 EUR und damit um +24,13% über dem aktuellen Niveau.

• Idexx Laboratories: Schwacher Trend mit -3,10%

• Mittelfristiges Kursziel von 520,55 EUR

• Anteil der optimistischen Analysten beträgt +58,33%

Zwei Experten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere fünf setzen auf “Kauf”. Vier andere halten die Aktie für neutral und nur einer sieht einen Verkauf. Insgesamt gibt es eine positive Einschätzung unter den Analysten mit einem Anteil von +58,33%.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3.67.

