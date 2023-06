Idexx Laboratories: Analysten sehen Kurspotenzial von +24,67%

Die Aktie von Idexx Laboratories hat in den vergangenen fünf Handelstagen (-2,31%) an Wert verloren. Gestern fiel der Kurs um weitere -0,43%. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie unterbewertet und könnte in Zukunft stark steigen.

• Idexx Laboratories: 12.06.2023 mit -0,43%

• Kursziel liegt bei 520,88 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,67

Das mittelfristige Kursziel für Idexx Laboratories beträgt durchschnittlich 520,88 EUR (+24,67%). Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Dennoch raten zwei Analysten zum Kauf der Aktie und fünf weitere halten sie für kaufenswert. Vier Experten empfehlen Halten und nur einer rät zu Verkaufen.

Insgesamt sind demnach noch immer +58,33% der Analysten optimistisch gestimmt. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt das...