Idexx Laboratories: Analysten sehen Kurspotential von +16,84% mit einem Kursziel von 532,55 EUR

Die Aktie von Idexx Laboratories konnte gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt verzeichnen und stieg um +1,37%. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich der Anstieg sogar auf +2,22%, was auf eine relativ optimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 532,55 EUR und die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein starkes Kaufsignal aussendet. Bei einer Umsetzung dieser Einschätzung würde dies Investoren ein Potential in Höhe von +16,84% eröffnen. Jedoch gibt es auch vereinzelte Expertenmeinungen gegenüber dieser Einschätzung. So meinen beispielsweise 5 Analysten “halten” und 1 Experte(n) sogar “verkaufen”. Nichtsdestotrotz ist der Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen immer noch hoch bei +53,85%.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin...