Idexx Laboratories: Analysten prognostizieren Kursziel von 528,93 EUR

Die Aktie von Idexx Laboratories verzeichnete am 21.08.2023 eine negative Kursentwicklung von -0,44%. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Kurs um insgesamt 5,45%, was auf eine momentane Pessimismus-Stimmung im Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens liegt bei 528,93 EUR und damit um +19,53% über dem aktuellen Wert. Die positive Bewertung basiert auf einer durchschnittlichen Einschätzung von sieben Bankanalysten. Allerdings sind nicht alle Experten optimistisch gestimmt: Während ein Analyst zum Kauf rät und sechs das Rating “Kauf” vergeben haben, empfehlen fünf Experten die Aktie zu halten und einer ist sogar der Meinung, dass ein Verkauf angezeigt sei.

Nichtsdestotrotz bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,46 stabil positiv eingestuft.

Zusammengefasst ergibt sich daraus eine...