Idexx Laboratories: Analysten prognostizieren Kurspotential von +15,22% auf 527,83 EUR

Am 17.08.2023 verzeichnete die Aktie von Idexx Laboratories eine Kursentwicklung von +0,01%. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich jedoch ein schwacher Trend mit einem Ergebnis von -1,17%, was zu einer derzeitigen pessimistischen Stimmung am Markt führt.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet sei und ein mittelfristiges Kursziel bei 527,83 EUR habe – ein Potenzial für Investoren von +15,22%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten Trends.

Von insgesamt 13 Analysten empfehlen aktuell sieben einen Kauf oder starken Kauf (inklusive eines Guru-Ratings von 3,46), während fünf das Rating “halten” vergeben und nur einer empfiehlt Idexx Laboratories sofort zu verkaufen.

Die positive Einschätzung macht deutlich: Die Zukunftsaussichten für Anleger könnten...