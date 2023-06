Idexx Laboratories: Aktien-Analysten sehen Kurspotenzial von +16,63% - Kursziel bei 512,60 EUR

Die Idexx Laboratories-Aktie hat gestern eine negative Entwicklung von -1,23% am Finanzmarkt hingelegt. In der vergangenen Handelswoche beläuft sich das Ergebnis auf -0,32%. Trotzdem sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 512,60 EUR erreichen könnte. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +16,63% eröffnen.

• Idexx Laboratories mit negativer Entwicklung von -1,23%

• Mittelfristiges Kursziel bei 512,60 EUR

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +58.33%

Es gibt jedoch auch abweichende Meinungen unter den Experten. Während zwei Analysten die Aktie als stark kaufenswert empfehlen und fünf weitere sie mit “Kauf” bewerten, halten vier Experten sie eher für neutral und einer rät zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...