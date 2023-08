Idexx Laboratories: Aktie unterbewertet mit Kursziel von 528,70 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Idexx Laboratories einen Rückgang um -0,43%. Innerhalb der letzten fünf Handelstage fielen die Ergebnisse um insgesamt -4,60%, was auf eine aktuelle pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Dennoch sind Analysten weiterhin optimistisch und sehen das wahre Potenzial der Aktie. Das mittelfristige Kursziel wurde im Durchschnitt bei 528,70 EUR festgelegt. Sollte diese Prognose eintreffen, würde sich ein Investitionspotenzial in Höhe von +18,86% ergeben.

Das Guru-Rating bleibt unverändert hoch bei 3,46. Von den insgesamt 13 Experten halten sich jedoch nur rund die Hälfte (53%) für optimistisch hinsichtlich Idexx Laboratories.

Insgesamt verbucht die Analyse damit eine positive Einschätzung für den Wert des Unternehmens – trotz momentanem Trend.