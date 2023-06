Idexx Laboratories: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 520,88 EUR

Die Idexx Laboratories-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 520,88 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +24,64%.

• Idexx Laboratories am 12.06.2023 mit einem Rückgang von -0,41%

• Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage weisen auf Pessimismus hin

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,67

In den letzten Tagen hat die Aktie von Idexx Laboratories einen Rückgang verzeichnet und damit eine negative Entwicklung in einer vollständigen Handelswoche aufgezeigt (-2,29%). Die Stimmung am Markt ist somit gegenwärtig eher pessimistisch.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut Bankanalysten 520,88 EUR. Dies entspricht einem Potential von +24,64% im Vergleich zum aktuellen Preisniveau. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung nach dem...