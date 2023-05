Idexx Laboratories: Aktie hat ein Kursziel von 521,39 EUR

Die Aktie von Idexx Laboratories hat nach Ansicht der Analysten momentan keine korrekte Bewertung. Das wahre Kursziel liegt bei +20,97% über dem aktuellen Preis.

Idexx Laboratories hatte gestern eine Entwicklung am Finanzmarkt mit einem Minus von -0,76%. In den letzten fünf Handelstagen war die Bilanz insgesamt negativ und betrug -0,18%, was auf eine aktuell relativ neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Das aktuelle Kursziel für Idexx Laboratories beträgt 521,39 EUR.

Durchschnittlich sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie mittelfristig das Ziel von 521,39 EUR erreichen wird. Wenn sie Recht haben sollten, bietet Idexx Laboratories Investoren derzeit ein Potenzial in Höhe von +20,97%. Nach jüngster neutraler Tendenz teilen jedoch nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Aktuell empfehlen zwei Analysten den Kauf dieser...