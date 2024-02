Idexx Laboratories Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Am gestrigen Tag hat die Aktie von Idexx Laboratories am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,96% verzeichnet. Dies führt zu einer Gesamtentwicklung von +10,01% in den vergangenen fünf Handelstagen. Der Markt zeigt sich derzeit relativ optimistisch über die Entwicklung des Unternehmens.

Das Kursziel von Idexx Laboratories liegt aktuell bei 529,29 EUR. Laut den Durchschnittswerten der Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial von +0,44%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung positiv gegenüber gestimmt.

Konkret stimmen 2 Analysten der Meinung zu, dass die Aktie ein starker Kauf ist, während 6 Analysten sie als “Kauf” einstufen, jedoch ohne Euphorie. Darüber hinaus haben sich 4 Experten neutral positioniert und vergeben die Bewertung “halten”, während 1 Analyst die Aktie zum “Verkauf” empfiehlt. Somit sind immerhin +61,54% der Analysten noch optimistisch in Bezug auf die Aktie von Idexx Laboratories.

Zusätzlich zu den Analystenbewertungen lässt sich feststellen, dass das Guru-Rating für Idexx Laboratories weiterhin bei 3,69 liegt, was eine positive Einschätzung des Trend-Indikators bedeutet.

Insgesamt sind die Analysten also optimistisch in Bezug auf die Aktie von Idexx Laboratories, obwohl es eine gewisse Uneinigkeit in Bezug auf das Kurspotenzial gibt. Die vergangene Kursentwicklung und das aktuelle Kursziel deuten darauf hin, dass die Aktie nach Meinung der Analysten derzeit unterbewertet ist.

