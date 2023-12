Idexx Laboratories Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

In den letzten Wochen konnte bei Idexx Laboratories eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Analyse der sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Idexx Laboratories ist ebenfalls positiv, mit 6 guten und keiner neutralen oder schlechten Bewertung. Auch die kurzfristige Analyse zeigt ein positives Bild, mit einem Kursziel von 577 USD und einer erwarteten Performance von 5,74 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Bewertung von "Gut" von den Analysten.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI ergibt ein "Neutral"-Rating, während der RSI25 zeigt, dass Idexx Laboratories überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende schneidet Idexx Laboratories im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.