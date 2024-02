Idex Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "IDEX":

Der Aktienkurs von Idex hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,21 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Industrie" liegt die Rendite von Idex um 242,16 Prozent unter dem Durchschnitt von 244,36 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt im Durchschnitt 407,27 Prozent, während Idex aktuell 405,06 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass Idex weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 31,06 Punkten und der RSI25 bei 31,35 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 209,69 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 227,47 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 213,59 USD, was ebenfalls zu einer positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie von Idex.