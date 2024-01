Idex Aktie: Viel Lärm um nichts?

Weitere Suchergebnisse zu "IDEX":

Die Analysten von Idex haben in den letzten 12 Monaten eine gemischte Meinung zu dem Unternehmen geäußert, da 4 Buy-, 3 Neutral- und keine Sell-Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 236,29 USD, was auf einen erwarteten Anstieg des Aktienkurses um 8,83 Prozent hindeutet. Daher wird das Rating für Idex als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 20,55 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Idex-Aktie überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 26,45, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält Idex in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Idex in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -257,65 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite von Idex 164,47 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.