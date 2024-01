Idex Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Idex mit 26 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 26,59 Euro für jeden Euro Gewinn von Idex zahlt. Dies liegt 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Idex-Aktie sind 4 als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 236,29 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 11,89 Prozent steigen könnte. Daher wird die Empfehlung als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Aktie von Idex im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,22 Prozent erzielt, was 1403,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 2314,88 Prozent, wobei Idex aktuell 2330,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen auf Basis historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.