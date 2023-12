Identitii Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Identitii-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,24, was darauf hindeutet, dass die Identitii-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Identitii damit als "Schlecht" eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Identitii-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Wert des Schlusskurses aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,02 AUD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen führt zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Identitii in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse der Anleger-Stimmung ergab, dass Identitii in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde, sowohl von privaten Nutzern in den sozialen Medien als auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.