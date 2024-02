Identitii Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Identitii-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,02 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,015 AUD) um -25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,02 AUD zeigt eine Abweichung von -25 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen in Bezug auf Identitii, daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede und werden daher ebenfalls neutral bewertet. Insgesamt bekommt Identitii daher für diese Stufe ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Analyse des RSI der letzten 7 Tage für die Identitii-Aktie ergibt einen Wert von 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (54,55) zeigt weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, so dass auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen besonders positiv in Bezug auf Identitii. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.