Identitii Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Stimmung unter Anlegern zu Identitii bleibt neutral. In den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Stimmung und das Kommunikationsaufkommen in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Es gab keine signifikante Zunahme oder Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Identitii daher auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Identitii-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,018 AUD weicht somit um -10 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,02 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Identitii-Aktie damit aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Identitii-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Identitii.