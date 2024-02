Identillect Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral. Der RSI der Identillect zeigt einen Wert von 50, was einer neutralen Einstufung entspricht. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50 und zeigt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Identillect eine Rendite von -66,67 Prozent auf, was mehr als 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,16 Prozent verzeichnete, schneidet Identillect mit einer Rendite von -60,51 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Identillect-Aktie für die letzten 200 Handelstage (0,01 CAD) um -50 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,005 CAD) ab. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,01 CAD) weist eine Abweichung von -50 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Identillect-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Identillect diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt wird Identillect somit auf Grundlage des Anleger-Sentiments neutral bewertet.