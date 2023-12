Identa Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Identa":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Identa betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass Identa momentan als überkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 72,45 an, dass Identa überkauft ist. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Identa. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über Identa in den sozialen Medien liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Identa diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Identa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,29 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,126 USD liegt, was einem Unterschied von -56,55 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Schlecht"-Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Anlegerstimmung, die sich in den sozialen Medien zeigt, war grundsätzlich neutral gegenüber Identa. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Identa daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird Identa somit von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.