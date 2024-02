Idemitsu Kosan Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Idemitsu Kosan hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet und sich deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage positioniert. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als gut bewertet, da sie sich um 32,43 Prozent über dem GD200 befindet. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,21 auf, was 62 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,7. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven fundamentalen Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was sich auch in den Diskussionen der Anleger widerspiegelt. Die Aktie wird daher aus Anlegersicht ebenfalls positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Idemitsu Kosan mit 3,93 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Die Aktie wird daher als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung sowohl aus technischer, fundamentaler als auch aus Anleger-Sicht. Die Aktie erhält insgesamt eine "Gut"-Bewertung.