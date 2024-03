Idemitsu Kosan Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Das japanische Unternehmen Idemitsu Kosan wird derzeit an der Börse unterbewertet, wie das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt. Mit einem Wert von 5 liegt das KGV deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 18,14, was einer Unterbewertung von etwa 68 Prozent entspricht. Aus fundamentaler Sicht erhält Idemitsu Kosan daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Idemitsu Kosan sich innerhalb von 7 Tagen in einem neutralen Bereich bewegen. Der RSI liegt bei 38,87, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch eine überverkaufte Situation an. Insgesamt erhält Idemitsu Kosan daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Idemitsu Kosan mit 3,25 Prozent leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,04 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Idemitsu Kosan deuten auf eine starke Aktivität im Netz hin, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt ergibt sich für Idemitsu Kosan daher auch in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung.