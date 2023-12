Idemitsu Kosan Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Idemitsu Kosan, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Daher erhält Idemitsu Kosan in diesem Bereich eine schlechte Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Idemitsu Kosan diskutiert. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an vier Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine gute Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Idemitsu Kosan-Aktie am letzten Handelstag um 21,68 Prozent höher lag als der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 5,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung führt. Somit erhält Idemitsu Kosan insgesamt eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Idemitsu Kosan 8, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 18,48) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Idemitsu Kosan daher unterbewertet und erhält hier auch eine gute Bewertung.