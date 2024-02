Idemitsu Kosan Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Das japanische Unternehmen Idemitsu Kosan hat in verschiedenen Bereichen gute Bewertungen erhalten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 8,21 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 21 in der Kategorie "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dadurch wird die Aktie als preisgünstig eingestuft und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende hat Idemitsu Kosan eine Ausschüttung von 3,93 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,16 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien und die Analyse der Kommentare zeigen, dass die Meinungen überwiegend positiv sind. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, wodurch die Aktie in dieser Betrachtung ein "Gut" erhält.

In der technischen Analyse wird die Idemitsu Kosan-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der Schlusskurs der Aktie liegt sowohl für den letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage über dem Durchschnitt. Dadurch erhält die Aktie in der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Idemitsu Kosan-Aktie gute Bewertungen in verschiedenen Bereichen und scheint für Investoren attraktiv zu sein.