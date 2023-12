Idemitsu Kosan Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse der Idemitsu Kosan-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2146,7 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 13,8 JPY deutlich darunter liegt, was einer Abweichung von 99,36 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 256,01 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von 94,61 Prozent führt. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Idemitsu Kosan-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Die Diskussionsintensität zu Idemitsu Kosan ist langfristig betrachtet stark, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild insgesamt eine "Gut"-Bewertung zugeordnet.

Auch in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung in Bezug auf Idemitsu Kosan. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist darauf hin, dass die Aktie von Idemitsu Kosan als neutral eingestuft werden kann. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage führen zu einer "Neutral"-Empfehlung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.