Idemitsu KosanADR Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die japanische Firma Idemitsu Kosan weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,93 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,23 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Idemitsu Kosan-Aktie am letzten Handelstag bei 3842 JPY lag, was einem Anstieg von 21,68 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3657,98 JPY wurde mit einem Plus von 5,03 Prozent übertroffen, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Auf fundamentaler Ebene weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Idemitsu Kosan einen Wert von 8 auf, während der Branchendurchschnitt bei 18,48 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" unterbewertet ist und somit eine gute Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine nennenswerten Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt.